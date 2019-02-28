Матчем "Оренбург" - "Анжи" после зимней паузы возобновляется чемпионат России по футболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Матч между "Оренбургом" и "Анжи" в пятницу после зимней паузы возобновит розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, главным арбитром которой назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге и начнется в 16:30 мск.
"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не было. "Анжи" получил средства от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками. Также махачкалинцы заключили партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч".
В середине февраля РПЛ выделила "Анжи" денежный транш. По словам генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова, это позволило выплатить игрокам зарплату за месяц. "Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, на одно очко отставая от "Уфы", которая находится в зоне стыковых матчей. В активе команды из Дагестана 15 баллов после 17 матчей.
"Оренбург" провел на игру меньше, так как встреча 16-го тура с самарскими "Крыльями Советов" была перенесена из-за слишком холодной погоды. До начала матча на стадионе зафиксировали температуру в минус 17 градусов мороза. Представители комиссии Российского футбольного союза (РФС) приняли решение перенести игру в соответствии с регламентом, согласно которому, если за час до начала встречи температура опускается ниже отметки в минус 15 градусов мороза, матч может быть сыгран только при согласии обоих участников.
"Оренбург" после 16 игр набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. В матче первого круга между "Анжи" и "Оренбургом" выиграли гости со счетом 3:1. Всего команды провели между собой пять встреч - по две победы при одном ничейном исходе. "Анжи" ни разу не выигрывал в Оренбурге (одна ничья и одно поражение).
По ходу межсезонья "Анжи" покинули пять футболистов - полузащитники Мохаммед Рабиу, Игорь Чайковский, Константин Савичев и Данил Глебов, а также защитник Джон Чансельор. Состав "Оренбурга" пополнил 21-летний защитник Илья Самошников, выступавший за ярославский "Шинник".
Переносы матчей
В других матчах 18-го тура 2 марта между собой сыграют "Урал" и "Зенит", "Арсенал" и ЦСКА, "Локомотив" и "Крылья Советов", "Рубин" и "Ахмат". Днем позже встретятся "Уфа" и "Динамо", "Енисей" и "Ростов", а также "Спартак" и "Краснодар".
Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Грозном на "Ахмат-Арене", так как комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на стадионе в Туле из-за плохого состояния газона. По это же причине ответный матч Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом", который состоится 6 марта, пройдет на нейтральном поле.
"Енисей" также не сможет принять "Ростов" дома. Арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Встреча состоится на сочинском стадионе "Фишт", являющийся одной из резервных арен РПЛ.
Не проведет свой первый домашний матч на новом стадионе в Петровском парке и московское "Динамо". Бело-голубые планировали открыть арену дерби со "Спартаком", но в четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала в московскому клубу из-за неудовлетворительного качества газона.
"Динамо" планирует определиться с местом проведения встречи в ближайшее время. На данный момент о готовности принять старейшее дерби страны заявили представители "Лужников", "Арены-Химки" и стадиона Уральской академии в Екатеринбурге. Встреча может пройти и на домашнем стадионе ЦСКА - "ВЭБ-Арене".
С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на "Арене-Химки", которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне и запасной ареной РПЛ. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп- ФНЛ между "Химками" и "Сибирью". По словам генерального директора "Химок" Василия Иванова, клуб не планируют переносить свою встречу на другой стадион.
Зенит без Паредеса, но с Азмуном
В прошедшем межсезонье активнее всех российских клубов на трансферном рынке себя вел петербургский "Зенит", который продал аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французский "Пари Сен-Жермен" за €40 млн. Средства от продажи 24-летнего полузащитника пошли на покупку трех футболистов. Состав петербуржцев пополнили колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вилмар Барриос (€15 млн - по данным портала Transfermarkt), иранский нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун (€12 млн) и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий (€10 млн). Все новички сразу вошли в основной состав "Зенита", а Азмун в последнем матче Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1) забил два мяча и отдал голевую передачу, что помогло команде выйти в 1/8 финала турнира.
"Спартак" ограничился четырьмя приобретениями, два из которых подходят скорее для молодежной команды. Состав красно-белых пополнил полузащитник "Ростова" и воспитанник клуба Аяз Гулиев, а также бразильский защитник Айртон Лукас, перешедший из бразильского "Флуминенсе". На перспективу клуб приобрел за 37,5 млн рублей полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова из "Чертаново".
Действующий чемпион России "Локомотив" после ухода генерального директора Ильи Геркуса и появления на этом посту Василия Кикнадзе в текущее зимнее трансферное окно себя особо не проявил. Все операции команды уместились в арендных соглашениях - у грузинского "Рустави" был взят полузащитник Хвича Кварацхелия, а покинули команду нападающий Игорь Портнягин ("Балтика"), полузащитник Алан Касаев и защитник Тимофей Маргасов (оба - "Сочи").
ЦСКА усилился защитником "Уфы" Игорем Дивеевым, перешедшим в стан армейцев на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. Шанс набраться опыта и получить больше игровой практики представится полузащитнику ЦСКА Тимуру Жамалетдинову, отправившемуся в аренду в польский "Лех", а также другому игроку средней линии Астемиру Гордюшенко, арендованному клубом Олимп-ФНЛ "Тюмень".
"Краснодар" приобрел 23-летнего полузащитника сборной Швеции Кристоффера Олссона на позицию находящегося под следствием Павла Мамаева, с которым клуб намерен расторгнуть контракт через палату по разрешению споров. Вторым новичком краснодарцев стал 21-летний российский защитник Дмитрий Скопинцев, выступавший за "Ростов". "Краснодар покинул Роман Шишкин, который ушел в аренду в "Крылья Советов". Также клуб расстался с Кристианом Куэвой ("Сантос"), Николаем Комличенко ("Млада Болеслав"), Стефаном Страндбергом ("Урал", аренда), Михайло Ристичем ("Монпелье"), Торнике Окриашвили и Анатолием Катричем (оба - расторжение контракта).
"Ростов" пополнил свой состав защитниками Иваном Новосельцевым, Евгением Черновым и Михой Мевлей, полузащитником "Брайтона" Матиассом Норманом и хавбеком "Астаны" Бактиером Зайнутдиновым. Расстался клуб с хавбеком Артуром Юсуповым, который стал единственным трансфером для московского "Динамо", защитником Сверриром Ингасоном, перешедшим в греческий ПАОК за €4 млн, а также полузащитником Антоном Салетросом (АИК, аренда).