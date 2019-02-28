Матчем "Оренбург" - "Анжи" после зимней паузы возобновляется чемпионат России по футболу

Встреча пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге и начнется в 16:30 мск

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Матч между "Оренбургом" и "Анжи" в пятницу после зимней паузы возобновит розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, главным арбитром которой назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге и начнется в 16:30 мск. "Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не было. "Анжи" получил средства от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками. Также махачкалинцы заключили партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч". В середине февраля РПЛ выделила "Анжи" денежный транш. По словам генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова, это позволило выплатить игрокам зарплату за месяц. "Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, на одно очко отставая от "Уфы", которая находится в зоне стыковых матчей. В активе команды из Дагестана 15 баллов после 17 матчей.

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"Оренбург" провел на игру меньше, так как встреча 16-го тура с самарскими "Крыльями Советов" была перенесена из-за слишком холодной погоды. До начала матча на стадионе зафиксировали температуру в минус 17 градусов мороза. Представители комиссии Российского футбольного союза (РФС) приняли решение перенести игру в соответствии с регламентом, согласно которому, если за час до начала встречи температура опускается ниже отметки в минус 15 градусов мороза, матч может быть сыгран только при согласии обоих участников. "Оренбург" после 16 игр набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. В матче первого круга между "Анжи" и "Оренбургом" выиграли гости со счетом 3:1. Всего команды провели между собой пять встреч - по две победы при одном ничейном исходе. "Анжи" ни разу не выигрывал в Оренбурге (одна ничья и одно поражение). По ходу межсезонья "Анжи" покинули пять футболистов - полузащитники Мохаммед Рабиу, Игорь Чайковский, Константин Савичев и Данил Глебов, а также защитник Джон Чансельор. Состав "Оренбурга" пополнил 21-летний защитник Илья Самошников, выступавший за ярославский "Шинник". Переносы матчей В других матчах 18-го тура 2 марта между собой сыграют "Урал" и "Зенит", "Арсенал" и ЦСКА, "Локомотив" и "Крылья Советов", "Рубин" и "Ахмат". Днем позже встретятся "Уфа" и "Динамо", "Енисей" и "Ростов", а также "Спартак" и "Краснодар".

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Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Грозном на "Ахмат-Арене", так как комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на стадионе в Туле из-за плохого состояния газона. По это же причине ответный матч Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом", который состоится 6 марта, пройдет на нейтральном поле. "Енисей" также не сможет принять "Ростов" дома. Арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Встреча состоится на сочинском стадионе "Фишт", являющийся одной из резервных арен РПЛ. Не проведет свой первый домашний матч на новом стадионе в Петровском парке и московское "Динамо". Бело-голубые планировали открыть арену дерби со "Спартаком", но в четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала в московскому клубу из-за неудовлетворительного качества газона. "Динамо" планирует определиться с местом проведения встречи в ближайшее время. На данный момент о готовности принять старейшее дерби страны заявили представители "Лужников", "Арены-Химки" и стадиона Уральской академии в Екатеринбурге. Встреча может пройти и на домашнем стадионе ЦСКА - "ВЭБ-Арене". С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на "Арене-Химки", которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне и запасной ареной РПЛ. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп- ФНЛ между "Химками" и "Сибирью". По словам генерального директора "Химок" Василия Иванова, клуб не планируют переносить свою встречу на другой стадион. Зенит без Паредеса, но с Азмуном В прошедшем межсезонье активнее всех российских клубов на трансферном рынке себя вел петербургский "Зенит", который продал аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французский "Пари Сен-Жермен" за €40 млн. Средства от продажи 24-летнего полузащитника пошли на покупку трех футболистов. Состав петербуржцев пополнили колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вилмар Барриос (€15 млн - по данным портала Transfermarkt), иранский нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун (€12 млн) и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий (€10 млн). Все новички сразу вошли в основной состав "Зенита", а Азмун в последнем матче Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1) забил два мяча и отдал голевую передачу, что помогло команде выйти в 1/8 финала турнира.

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