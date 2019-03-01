Два очка Панарина помогли "Коламбусу" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 1 марта. "Коламбус" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (11-я минута), Панарин (28), Скотт Харрингтон (46) и Сет Джонс (65 ОТ). У проигравших отличились Якуб Ворачек (4) и Трэвис Занхайм (19, 54). Защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал результативную передачу.

На счету Панарина теперь 71 очко (25 шайб + 46 передач) в 60 матчах текущего сезона. У Проворова 23 (6+17) баллов за результативность. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. "Филадельфия" с 68 очками идет 10-й. В следующей встрече 2 марта на домашней площадке встретится с "Эдмонтоном". "Филадельфия" в этот же день в гостях сыграет с "Нью-Джерси".

Результаты остальных матчей: "Нью-Йорк Айлендерс" - "Торонто" - 6:1; "Бостон" - "Тампа" - 4:1; "Оттава" - "Эдмонтон" - 2:4; "Ванкувер" - "Аризона" - 5:2.