Ягудин: сборная России на Универсиаде в Красноярске получит мощную поддержку зрителей

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Болельщики обеспечат российским спортсменам необходимую поддержку на Универсиаде в Красноярске. Об этом в пятницу сказал журналистам посол Игр олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Немножко сложно, наверное, будет нашим спортсменам выступать, потому что мы у себя дома. Но мы знаем, как наши российские болельщики могут поддерживать. Наши зрители сделают все, чтобы "пронести" наших спортсменов к финишу, чтобы все закрывали свои мишени, чтобы фигуристы выполняли все свои прыжки", - сказал Ягудин.

Он отметил, что Универсиада для спортсменов является своего рода трамплином "для будущих олимпийских высот".

На Универсиаде в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.