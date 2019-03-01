Эстонский союз лыжного спорта осудил своих спортсменов за использование допинга

"К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веэрпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу, - говорится в тексте, который цитирует портал И-эр-эр. - Использованию допинга не может быть никакого оправдания".

ТАЛЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Эстонский союз лыжного спорта осудил лыжников Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу за использование допинга. Об этом говорится в распространенном организацией в пятницу сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой было совершено семь обысков в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного из команды Казахстана и двух - из сборной Эстонии.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. По данным следователей, в рамках расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Маркусом С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.