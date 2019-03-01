Карякин поднялся на 14-е место в рейтинге FIDE

ТАСС, 1 марта. Россиянин Сергей Карякин поднялся с 15-й на 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации.

Шахматист Карякин считает 2019 год одним из самых сложных в карьере

На счету Карякина 2753 очка. В рейтинге он опередил Владимира Крамника (2753), в январе завершившего карьеру. Лучший из россиян - Александр Грищук, расположившийся на восьмом месте (2771), Ян Непомнящий - девятый (2771).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2845), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2828), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2812).

У женщин в десятке лучших три россиянки: чемпионка мира по блицу 2018 года Екатерина Лагно (четвертое место, 2559), Александра Костенюк (седьмое место, 2545) и Валентина Гунина (восьмое место, 2515). Лидирует китаянка Хоу Ифань (2662), на втором месте - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2580), на третьем - украинка Мария Музычук (2560).