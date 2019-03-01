Российский боец Ян может провести бой с Ривьерой на турнире UFC 8 мая в Чикаго

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 8 июня в Чикаго против американца Джимми Ривьеры. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев.

"Этот контракт - работа моих менеджеров и Шона Шелби. Рассчитываю на бой в Чикаго, но не факт, что это будет Ривьера, возможно, это будет кто-то из пятерки рейтинга", - сказал спортсмен.

26-летний Ян занимает восьмое место в рейтинге UFC. Всего на его счету 12 побед (5 досрочно) и одно поражение.