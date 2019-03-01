Россиянки завоевали золото в командном турнире на юниорском ЧЕ по стрельбе из лука

ТАСС, 1 марта. Женская сборная России заняла первое место в командном турнире на юниорском чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Соревнования проходят в Турции.

В финале спортсменки победили команду Украины со счетом 6:0. В этой дисциплине сборную России представляли Туяна Будажапова, Мария Зотова и Дарья Орешникова.

В противостоянии за третье место сборная Турции оказалась сильнее команды Италии (5:4).

Юношеский чемпионат Европы проходит в рамках взрослого европейского первенства. Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится 2 марта.