Мяус: женская сборная РФ по бенди победила норвежек на Универсиаде за счет мастерства

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Женская сборная России по хоккею с мячом одержала победу в первом матче Универсиады над командой Норвегии за счет мастерства. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

В пятницу женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии со счетом 4:0 в стартовом матче на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

"У обеих команд чувствовалось волнение, но, на мой взгляд, все же хоккеистки сборной России были более нацелены и мастеровиты. Заслуженная победа, но стоит учитывать, что все основные игры у российской сборной еще впереди", - сказал Мяус.

В турнире принимают участие четыре команды - России, Швеции, Норвегии и США. На групповом этапе каждая сборная проведет по три игры. В полуфиналах первая команда встретится с четвертой, вторая - с третьей. Полуфиналы пройдут 6 марта, матч за третье место и финал - 8 марта.

Хоккей с мячом включен в программу соревнований Универсиады впервые. Зимняя Универсиада в Красноярске - 29-я по счету. Церемония открытия состоится 2 марта, соревнования продлятся до 12 марта.