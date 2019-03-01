Филиал Российского союза боевых искусств будет открыт в Ингушетии

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют открыть в регионе филиал Российского союза боевых искусств (РСБИ). С такой инициативой глава региона Юнус-Бек Евкуров выступил во время рабочей встречи с исполнительным директором РСБИ Рамилем Габбасовым, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Мы хотели бы открыть в Ингушетии филиал союза, чтобы наши спортсмены могли принимать участие в соревнованиях по линии РСБИ по всей стране, мы готовы заключить с вами соответствующее соглашение. Помимо того, что боевые искусства - самый популярный вид спорта в Ингушетии, это еще здоровый образ жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения. А в 2020 году мы хотим провести крупное мероприятие у нас в регионе под эгидой РСБИ", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Габбасов отметил, что союз будет рад сотрудничеству с регионом и готов оказать в этом направлении всяческую поддержку.

"Хорошая инициатива, мы готовы поддержать ваше предложение. У нас по всей стране открыто 77 филиалов союза, мы готовы добавить туда и Ингушетию. Ваши ребята добиваются хороших результатов в спорте, а перед нами стоит задача по развитию национальных видов спорта, которые у вас в регионе хорошо развиты, такое сотрудничество будет плодотворным как для союза, так и для вашего региона", - цитирует пресс-служба Габбасова.

Сообщается, что глава республики поручил министру спорта и физической культуры региона до 10 марта разработать стратегию развития боевых искусств в Ингушетии и составить календарь соревнований.

Российский союз боевых искусств был создан в 2005 году, он объединяет 66 спортивных федераций. На сегодняшний день по всей стране открыты 77 филиалов союза по 22 неолимпийским видам спорта, в том числе самбо и кикбоксингу. Самые крупные соревнования, проходящие под эгидой РСБИ - "Золотой пояс" и ежегодный турнир "Битва чемпионов".