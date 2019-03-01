Голодец поблагодарила FISU за оказанное России доверие в проведении Универсиады

"Универсиада для России и для всего мира, надеемся, - важнейшее спортивное и гуманитарное событие, мы благодарны семье FISU за оказанное России доверие. Отношение к зимним видам спорта в России особое - мы очень любим хоккей, фигурное катание, лыжи и сноуборд, нет ни одного вида спорта из программы Универсиады, непопулярного в нашей стране. Для нас это большой праздник, за шесть лет было построено 34 объекта, даже новый мост через Енисей. Деревня Универсиады - будущий кампус Сибирского федерального округа, чему все студенты очень рады", - отметила Голодец.

Вице-премьер РФ также подчеркнула, что правительство разработало концепцию наследия объектов Универсиады. "Город получает новую больницу, еще несколько объектов, которые потом будут работать, но спортивная инфраструктура стоит в этом ряду особо. У нас уже принята концепция наследия. Кое-что отойдет Сибирскому федеральному университету (СФУ), станет базой для занятий спортом студентов и спортшкол города, местом отдыха красноярцев и гостей города", - сказала Голодец.

"Здесь создана одна из самых современных инфраструктур - все виды фристайла, сноуборд и другие виды спорта. Как нам кажется, эта Универсиада поставит рекорд по числу стран- участниц - мы ожидаем прибытие 59 сборных. Мы очень гостеприимны, в это мероприятие вовлечена почти вся страна. Думаю, наша Универсиада станет праздником дружбы", - заключила вице-премьер РФ.

Участники Всемирной Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.