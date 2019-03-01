Российские легкоатлеты смогут выступить на Европейских играх под флагом страны

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Свейн-Арне Хансен считает, что российские легкоатлеты, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на зарубежных турнирах, смогут участвовать в Европейских играх в Минске под флагом своей страны. Об этом Хансен сообщил ТАСС.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации. В настоящее время Россия не имеет права проводить международные легкоатлетические соревнования, а ведущие легкоатлеты могут выступать за рубежом только под нейтральным флагом.

На вопрос, могут ли российские легкоатлеты выступить на Европейских играх в Минске, если к их началу ВФЛА не будет восстановлена в своих правах, Хансен дал такой ответ: "Да, могут, но они должны к этому времени обладать нейтральным статусом. И если я прав, они получат возможность выступать в Минске под флагом своей страны и использовать другую национальную атрибутику. Это то, как я понимаю".

Организатором Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые выступают за то, чтобы в их турнире принимали участие только сборные стран под своими флагами. Участие нейтральных спортсменов не значится в регламенте соревнований.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В программу турнира входят и соревнования по легкой атлетике, которые намечено провести в командном формате.