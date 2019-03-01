Власти Новосибирской области выделят ФК "Сибирь" 250 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области одобрило выделение финансовой помощи футбольному клубу "Сибирь" в размере 250 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Новосибирской области до конца февраля предоставит финансовую помощь "Сибири". Российский футбольный союз запретил "Сибири" регистрировать новых игроков из-за долгов перед футболистами команды. По словам генерального директора клуба Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется.

"Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки футбольному клубу "Сибирь". Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области 25 февраля. Планируется, что объем господдержки составит порядка 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Сибирь" была основана в 1934 году. В нынешнем сезоне клуб выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 24 туров команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.