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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Матыцин: объекты Универсиады соответствуют всем стандартам международных федераций

Всемирные студенческие игры стартуют в Красноярске 2 марта

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Все объекты инфраструктуры Универсиады в Красноярске соответствуют самым высоким стандартам международных спортивных федераций. Об этом на пресс-конференции перед стартом соревнований заявил президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Перед проведением тестовых мероприятий здесь были представители всех международных федераций, которые в течение нескольких дней проводили инспекцию объектов. Никаких проблем не возникло - все объекты соответствуют мировым стандартам, а некоторые даже превосходят", - заявил Матыцин.

Всемирные студенческие игры стартуют в Красноярске 2 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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