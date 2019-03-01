Матыцин: объекты Универсиады соответствуют всем стандартам международных федераций

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Все объекты инфраструктуры Универсиады в Красноярске соответствуют самым высоким стандартам международных спортивных федераций. Об этом на пресс-конференции перед стартом соревнований заявил президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Перед проведением тестовых мероприятий здесь были представители всех международных федераций, которые в течение нескольких дней проводили инспекцию объектов. Никаких проблем не возникло - все объекты соответствуют мировым стандартам, а некоторые даже превосходят", - заявил Матыцин.

Всемирные студенческие игры стартуют в Красноярске 2 марта.