Путин 2 марта посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, 2 марта, посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра и послезавтра президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады", - сказал он. Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Песков напомнил, что прежде Путин встречался с ними во время Универсиады в Казани в 2013 году.

Представитель Кремля отметил, что президент проведет в Красноярске и часть воскресенья.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013 году - Казань.