Американская хоккеистка Уолсманн восхищена спортивными объектами Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Капитан сборной США по хоккею Мэдди Уолсманн призналась, что удивлена и восхищена спортивными объектами Универсиады в Красноярске. Об этом Уолсманн заявила на пресс-конференции перед стартом Универсиады.

"Для меня это великая честь и огромный опыт - побывать здесь, в Красноярске. Мы прилетели вчера и сразу ощутили на себе внимание и заботу. Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и, скажу честно, никогда не видела таких объектов, - рассказала Уолсманн. - Деревня потрясающая, здесь я впервые увидела своими глазами, как общаются между собой студенты - спортсмены всех сборных, мы действительно можем общаться. Для меня действительно честь находиться здесь, и все эти воспоминания навсегда останутся со мной".

Официальная церемония открытия Универсиады в Красноярске пройдет 2 марта, соревнования продлятся до 12 марта.