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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ подпишет контракт с футболистом "Аякса" Баккером летом

Сделка будет оформлена летом, когда истечет контракт игрока с "Аяксом"

ТАСС, 1 марта. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заключит контракт с защитником голландского "Аякса" Митчелом Баккером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал RMC.

Сообщается, что сделка будет оформлена летом, когда истечет контракт Баккера с "Аяксом".

18-летний защитник провел 80 матчей за молодежные команды "Аякса" разных возрастов. В составе клуба он сыграл в двух матчах Кубка Нидерландов, результативными действиями не отметился.

О возможном переходе футболиста в ПСЖ сообщалось в январе. По информации Voetbal International, защитник прошел организованное клубом медобследование. Отмечалось, что стороны находятся на стадии согласования контракта.

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