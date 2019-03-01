СМИ: ПСЖ подпишет контракт с футболистом "Аякса" Баккером летом

ТАСС, 1 марта. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заключит контракт с защитником голландского "Аякса" Митчелом Баккером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал RMC.

Сообщается, что сделка будет оформлена летом, когда истечет контракт Баккера с "Аяксом".

18-летний защитник провел 80 матчей за молодежные команды "Аякса" разных возрастов. В составе клуба он сыграл в двух матчах Кубка Нидерландов, результативными действиями не отметился.

О возможном переходе футболиста в ПСЖ сообщалось в январе. По информации Voetbal International, защитник прошел организованное клубом медобследование. Отмечалось, что стороны находятся на стадии согласования контракта.