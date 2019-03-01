Ягудин уверен, что теплая погода не испортит впечатлений от соревнований Универсиады

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Потепление в Красноярске не отразится на впечатлениях зрителей от соревнований Всемирной зимней Универсиады. Такое мнение на пресс-конференции высказал посол Универсиады олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Температура воздуха в Красноярске в пятницу поднималась до плюс 4 градусов. "Real winter! Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял, хотя еще две недели назад, здесь было минус 35-38. Ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех", - прокомментировал Ягудин.

Он отметил, что Красноярск для него особенный город. "Красноярск - один из моих любимых городов, кстати, я женился именно здесь. Я горжусь, что когда-то появилась идея провести Студенческие игры в этом городе, хотя помню, как многие улыбались, воспринимая это как шутку. Но потом была заявочная кампания, и я помню, с какой радостью я звонил друзьям с новостью - Универсиада пройдет в Красноярске", - сказал он.

"Для молодежи важно, чтобы проходили такие нереально крутые и масштабные мероприятия, как Универсиада. Здесь у многих спортсменов будет возможность раскрыть свой талант, это как мини-Олимпиада для студентов. Я, как отец двух дочерей, понимаю, молодежь - это будущее любой страны, это гордость. Уверен, здесь мы услышим имена тех спортсменов, которые совсем скоро будут устанавливать рекорды на зимних Олимпиадах", - добавил олимпийский чемпион.