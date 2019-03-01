Спортивный телеканал "Матч Страна" начнет вещание 2 марта

ТАСС, 1 марта. Российский медиахолдинг "Газпром-медиа" сообщил о запуске нового федерального общедоступного телеканала "Матч Страна", который начнет работу 2 марта с освещения Универсиады в Красноярске. Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Официальное открытие канала состоится в субботу в студии "Матч ТВ", начало - 10:00 мск.

Телеканал будет вести трансляции по всей России и в интернете. "Матч Страна" будет транслировать национальные чемпионаты по всем олимпийским видам спорта, среди которых синхронное плавание, художественная гимнастика, стрельба, тяжелая атлетика, пляжный волейбол, борьба, фехтование, плавание, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, конькобежный спорт, бобслей и шорт-трек.

Большую часть вещания телеканала составят трансляции клубных соревнований, кроме того, канал будет следить за подготовкой крупнейших международных событий в России: чемпионата мира по боксу в 2019 году, чемпионата Европы по футболу в 2020 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

"Российский спорт - это история, настоящее и будущее нашей большой страны. Поэтому "Матч Страна" - не просто телеканал о спорте. Это телеканал о людях, наших соотечественниках, их успехах, силе воли, стремлении к победе и, конечно, их жизни, которую они посвятили спорту. Наша задача - сделать новый канал полезным и информативным для максимально широкой аудитории, чтобы поддерживать интерес к спорту не просто на уровне профессии или увлечения, а в масштабах национальной идеи", - сказал генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.

Социальное значение

Канал будет выполнять важную социальную функцию: особая роль на телеканале будет отведена развитию детского спорта. Также большое внимание будет уделяться адаптивному спорту. Канал ставит цель изменить отношение людей к спорту и спортсменам через максимально тесную работу с регионами и спортивными организациями.

"Матч Страна" - это телеканал, который ждали, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - Его зрители получат возможность увидеть, как развиваются физическая культура и спорт на всей территории нашей страны, это и многочисленные соревнования, и истории успеха наших ярчайших спортсменов, и самые интересные спортивные события в регионах России. Это совершенно новый формат спортивного телевидения, который ориентирован на все возрастные группы. Он поможет и детям, и взрослым выбрать свой вид спорта, которым им будет интересно заниматься, будет мотивировать к ведению здорового образа жизни".

Субхолдинг "Матч" входит в российский медиахолдинг "Газпром-медиа". Первый телеканал субхолдинга "Матч ТВ" начал вещание 1 ноября 2015 года, также в состав "Матча" входят телеканалы "Матч Планета", "Матч Арена", "Матч Игра", Матч Наш Спорт", "Матч Боец", "Матч Футбол 1", "Матч Футбол 2", "Матч Футбол 3", Матч Премьер", "КХЛ ТВ" и "Конный мир".