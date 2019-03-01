Стадион "Лужники" получил разрешение проводить матчи чемпионата России по футболу

В пятницу комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала стадион "Лужники" готовым принять футбольные матчи в марте. Ранее комиссия отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) допустила поле стадиона "Лужники" к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

"Только что состоялось заседание комиссии Российской премьер-лиги, которая признала, что поле стадиона "Лужники" находится в очень хорошем состоянии для данного сезона. Если возникнет такая необходимость, мы сможем провести на нашем поле матч любого уровня, стадион к этому готов. Если будет запрос от "Динамо" и какие-то переговоры, этот вариант можно рассматривать", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе стадиона отказались комментировать, поступал ли на данный момент запрос от футбольного клуба "Динамо" по поводу проведения в "Лужниках" матча со "Спартаком". "Воздержимся от комментария на данную тему, пока такой информации нет", - сказали там.

Основной ареной "Динамо" заявлена "Арена-Химки". 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги между "Химками" и "Сибирью". Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.

"Лужники" - самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Стадион был построен в 1956 году, а его реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год. После чемпионата мира на стадионе прошли три матча группового этапа Лиги чемпионов, в которых ЦСКА играл с испанским "Реалом" (2 октября, 1:0), итальянской "Ромой" (7 ноября, 1:2) и чешской "Викторией" (27 ноября, 1:2).