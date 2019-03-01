Около тысячи болельщиков "Зенита" приедут в Екатеринбург на матч с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Около тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга ожидается на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уралом" и петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

Матч "Урал" - "Зенит" пройдет 2 марта на стадионе "Екатеринбург-Арена", вмещающем более 35 тыс. зрителей. Начало встречи запланировано на 11:30 мск.

"На игре Российской премьер-лиги ожидается порядка 20 тыс. зрителей. Таким образом, клубу удалось реализовать 90% выпущенных в продажу билетов. Около тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга расположатся на приставной трибуне D. Билеты на вторую приставную трибуну будут держать в резерве, пока болельщики не выкупят места в чаше стадиона", - сказал Медведевских.

Как пояснил пресс-атташе, матч 2 марта будет первым для "Екатеринбург-Арены", который пройдет ранней весной. "Болельщики будут смотреть игру в комфортных условиях. До сих пор опыта проведения игр на "Екатеринбург-Арене" ранней весной у нас не было, поэтому спрогнозировать, как отреагируют болельщики на холодную погоду, было трудно. Но результатами мы довольны", - уточнил Медведевских.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 матчах. "Зенит" лидирует с 34 очками в активе.