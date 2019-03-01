Около 150 тыс. зрителей побывали на эстафете огня Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Количество зрителей, пришедших на эстафету огня Универсиады в Красноярске, составило около 150 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили организаторы красноярского этапа эстафеты.

Дистанция эстафеты огня в Красноярске составила 11 км, в ней участвовали 70 факелоносцев. В финале президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин зажгли городскую чашу огня.

"Около 150 тыс. человек побывали на эстафете огня в Красноярске. Зрители были на всем протяжении маршрута. От Сибирского федерального университета до деревни Универсиады на острове Татышев", - сказали организаторы.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.