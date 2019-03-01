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FIS отстранила лыжников, оказавшихся в центре допинг-скандала на ЧМ в Австрии

Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от соревнований эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также Алексея Полторанина из Казахстана

ТАСС, 1 марта. Пятеро лыжников, оказавшихся в центре допинг-скандала на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии, получили временное отстранение. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали девять человек, среди которых два лыжника сборной Австрии, два - Эстонии и один - Казахстана. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом, еще двое медиков задержаны на территории Германии.

FIS временно отстранила от соревнований эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также Алексея Полторанина из Казахстана. На австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке дисквалификацию наложило Национальное антидопинговое агентство Австрии, так как они находятся в его юрисдикции.

"FIS не потерпит допинга в любой форме, любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, - прокомментировал президент FIS Джанфранко Каспер. - Хотя события последних нескольких дней пролили негативный свет на спорт, это также дает четкий сигнал о том, что FIS не допустит допинга, что его использование будет иметь очень серьезные последствия. Я надеюсь, что последние события дадут ясный сигнал другим спортсменам, что использующие допинг атлеты столкнутся с серьезными личными, юридическими и спортивными последствиями".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.

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ДопингЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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