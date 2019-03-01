Путин 3 марта посетит деревню Универсиады в Красноярске и соревнования

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в Красноярске в воскресенье, 3 марта, деревню Универсиады и одно из соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"3 марта глава государства ознакомится с объектами деревни Универсиады, где пообщается со спортсменами, - говорится в сообщении. - Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий".

Визит Путина в Красноярск начнется в субботу. "Президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады", - сказал ранее в пятницу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU). Песков напомнил, что прежде Путин встречался с ними во время Универсиады в Казани в 2013 году.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.