МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу. Данное решение принял президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Большинством голосов Саммельвуо выбран на пост главного тренера", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

В ВФВ ТАСС сообщили, что перед тренером поставлена задача отобраться на Олимпиаду и показать достойное выступление на чемпионате Европы в сентябре. "Поставлена задача успешно выступить на чемпионате Европы и квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио", - сказал собеседник агентства.

Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до окончания летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На посту главного тренера сборной он сменил Сергея Шляпникова, который покинул команду 14 февраля.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет кемеровский "Кузбасс". Ранее он возглавлял сборную Финляндии, о разрыве контракта с финской волейбольной федерацией пока объявлено не было. В клубе ТАСС сообщили, что финский тренер подал документы на российское гражданство.

"Он получает российское гражданство", - сказал собеседник агентства.

Заседание президиума Всероссийской федерации волейбола проходит 1 марта в Москве.