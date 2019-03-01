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Новый наставник волейбольной сборной России продолжит тренировать "Кузбасс"

О назначении Туомаса Саммельвуо главным тренером мужской сборной России было объявлено в пятницу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финский тренер Туомас Саммельвуо, возглавивший сборную России, продолжит работать в кемеровском "Кузбассе". Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

О назначении Саммельвуо было объявлено в пятницу. 43-летний специалист возглавляет кемеровский "Кузбасс", выступающий в Суперлиге.

"Он продолжит работать в "Кузбассе" до конца сезона", - сказал Шевченко.

Саммельвуо еще не объявлял об уходе с поста тренера сборной Финляндии. По информации ТАСС, его контракт с финской волейбольной федерацией продлен не будет.

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