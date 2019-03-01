"Спартак" занял первое место в группе на клубном ЧМ по пляжному футболу, обыграв БАТЭ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл белорусский БАТЭ со счетом 6:3 в матче заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

В составе столичного клуба отличились Федор Земсков (29-я, 34-я минуты), Юрий Котов (3), Анатолий Рябко (10), Андрей Новиков (24), также автогол на счету игрока БАТЭ Никиты Чайковского (6). У проигравших мячи забили Артем Волошин (4), Андрей Давидович (14) и Олег Гапон (15).

"Спартак" одержал три победы в трех матчах и обеспечил себе первое место в группе A, набрав 9 очков. Белорусский клуб занял последнее место, не набрав ни одного очка. Позднее в пятницу сыграют бразильский "Фламенго" (3 очка) и португальский "Спортинг" (2), в этом матче определится второй полуфиналист турнира от группы A. Полуфиналы турнира состоятся 2 марта.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.