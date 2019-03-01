Трансляция церемонии открытия Универсиады пройдет в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Церемонию открытия Универсиады в Красноярске, которая пройдет 2 марта, покажут на огромном экране в аэропорту Красноярск. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта.

"В главном терминале международного аэропорта Красноярск для пассажиров, встречающих и провожающих красноярцев, и гостей города на большом экране пройдет трансляция церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады", - сообщили в пресс-службе.

Размер экрана в аэропорту составляет 240 кв. метров, что позволяет наблюдать за трансляцией с любой точки нового терминала. Трансляция начнется в 20:15 (16:15 мск) по местному времени.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.