Карполь: тренер волейболистов РФ Саммельвуо имеет преимущество благодаря знанию языка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо имеет преимущество благодаря знанию языка и менталитета. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер женской сборной России, вице- президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь.

В пятницу Саммельвуо был назначен на пост главного тренера сборной России. Данное решение было принято на президиуме ВФВ.

"Он имеет преимущество за счет знания языка и менталитета. Он хорошо зарекомендовал себя в России благодаря результатам, теперь предстоит проверить себя на международной арене. Мы надеемся на Саммельвуо", - сказал Карполь.

По информации ТАСС, контракт Саммельвуо со сборной Финляндии, которую он возглавляет на данный момент, продлен не будет. Саммельвуо также продолжит возглавлять кемеровский "Кузбасс", в котором работает с 2016 года.