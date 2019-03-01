Хоккейный матч с участием подростков с особенностями развития прошел в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Первый в истории Универсиады матч с участием подростков с особенностями ментального развития прошел в Красноярске. Матч проводился в рамках благотворительной программы Всемирной зимней Универсиады, передает корреспондент ТАСС с места события.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Матч прошел на льду естественного водоема рядом с островом Татышев. В нем приняло участие 10 подростков с особенностями развития из Хабаровска, Москвы и Новосибирска, а также общественные деятели и ветераны красноярского хоккея, в частности бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги Максим Галанов. Всех участников разделили на две команды - "Звезды" и U-Laika (символ Универсиады). Команды были представлены смешанными составами.

"Такой матч проходит впервые за всю историю Студенческих игр, и очень здорово, что на одном льду сойдутся и именитые, и особые спортсмены. Это показывает, что наше человечество идет правильным путем", - сказал перед началом матча мэр Красноярска Сергей Еремин.

Игра завершилась со счетом 3:3. "Я очень волновался перед игрой, но старшие участники команды помогали нам одевать форму, коньку. Необычно было играть на льду водоема, даже было немножко страшно", - рассказал журналистам хоккеист-подросток Иван Шарапов.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".