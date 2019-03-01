"Динамо" не рассматривает "Лужники" для проведения футбольного матча со "Спартаком"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" не планирует проводить матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" на стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".
В пятницу комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала стадион "Лужники" готовым принять футбольные матчи в марте. Ранее комиссия отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.
"Во-первых, аренда "Лужников" выйдет клубу намного дороже, во-вторых, на стадионе соберется в несколько раз больше болельщиков "Спартака", чем "Динамо", а проводить, фактически, второй матч в гостях не в интересах команды. Помимо этого, организация матча включает в себя различные рекламные конструкции и прочие моменты, касающиеся инфраструктуры, что осложнит подготовку к игре", - заявили в пресс-службе клуба.
"Лужники" - самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Стадион был построен в 1956 году, а его реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год.