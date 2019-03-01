"Динамо" не рассматривает "Лужники" для проведения футбольного матча со "Спартаком"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" не планирует проводить матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" на стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

В пятницу комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала стадион "Лужники" готовым принять футбольные матчи в марте. Ранее комиссия отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.