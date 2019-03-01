{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Понгильский: трасса для лыжной акробатики в Красноярске лучше, чем на ОИ в Пхёнчхане

По словам тренера сборной России, погода пока немного подводит

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Трасса для соревнований по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске по уровню превосходит олимпийскую в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский.

"Трасса хорошая, кубкового уровня. Погода пока немного подводит - днем солнышко, трамплины подтапливает, но завтра привезут сухой лед, чтобы удержать трамплины в надлежащем состоянии. Но трасса нам нравится, на Олимпиаде в Пхёнчхане даже была хуже", - рассказал Понгильский.

"В первый день команда вкатывается, ребята пока привыкают, адаптируются, тем более, что мы тут выступаем первый раз. У нас еще несколько тренировок перед стартом, так что все должно быть нормально. Соперники тут достойные - это и чемпионка мира из Белоруссии Александра Романовская, и китайские спортсменки, у юношей традиционно сильный состав тоже у белорусской и китайской сборных", - добавил специалист.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
ЧМ-2022 по футболу
Инспекция ФИФА осталась довольна ходом строительства трех стадионов ЧМ-2022 в Катаре
Всего к турниру будет построено или реконструировано восемь стадионов
Читать полностью