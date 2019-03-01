Понгильский: трасса для лыжной акробатики в Красноярске лучше, чем на ОИ в Пхёнчхане

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Трасса для соревнований по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске по уровню превосходит олимпийскую в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский.

"Трасса хорошая, кубкового уровня. Погода пока немного подводит - днем солнышко, трамплины подтапливает, но завтра привезут сухой лед, чтобы удержать трамплины в надлежащем состоянии. Но трасса нам нравится, на Олимпиаде в Пхёнчхане даже была хуже", - рассказал Понгильский.

"В первый день команда вкатывается, ребята пока привыкают, адаптируются, тем более, что мы тут выступаем первый раз. У нас еще несколько тренировок перед стартом, так что все должно быть нормально. Соперники тут достойные - это и чемпионка мира из Белоруссии Александра Романовская, и китайские спортсменки, у юношей традиционно сильный состав тоже у белорусской и китайской сборных", - добавил специалист.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.