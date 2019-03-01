Толкатель ядра Афонин не может найти причины неудачного выступления на ЧЕ в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский толкатель ядра Максим Афонин, не сумевший пробиться в восьмерку финалистов чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго, не может определить причины неудачного выступления. Об этом он сообщил ТАСС.

Афонин в квалификации с результатом 20,30 метра занял девятое место. В финал вышли восемь лучших спортсменов, последний из которых толкнул снаряд на 20,31.

"Я не могу понять, почему так плохо выступил в квалификации, - признался Афонин. - С утра в разминке у меня ядро летело к 20,90. У меня была такая закономерность, что если в разминке показываю такой результат, то на соревнованиях он оказывается еще лучше. Но на этот раз, к сожалению, ничего не получилось".

"Теперь я намереваюсь поехать на зимний Кубок Европы в Словакию, надеюсь там выступить хорошо", - добавил собеседник ТАСС.

Зимний Кубок Европы по метаниям пройдет в словацком Шаморине с 9 по 10 марта.