Инспекция ФИФА осталась довольна ходом строительства трех стадионов ЧМ-2022 в Катаре

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) осталась довольна ходом строительства стадионов "Аль-Вакра", "Аль-Бэйт" и "Аль-Райан", готовящихся принять матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира.

Ранее в пресс-службе оргкомитета сообщили ТАСС, что стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт" находятся в завершающей стадии строительства, арены будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство стадионов Qatar Foundation "Аль-Райан".

"Инспекция ФИФА и группа, состоящая из экспертов из Катара, посетила строящиеся стадионы "Аль-Вакра", "Аль-Бэйт", "Аль-Райан", а также введенную в эксплуатацию арену "Халифа". Комиссия оценила различные объекты стадиона, в том числе места проведения соревнований, продажи билетов, маркетинг, средства массовой информации, вещание, информационные технологии, гостеприимство, протокол и безопасность. По итогам проверки ревизионная группа осталась довольна ходом подготовки и сформировала предстоящие задачи для оргкомитета", - сказали в пресс-службе.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.