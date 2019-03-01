Эстонский лыжник Таммъярв заявил, что занимался переливанием крови с 2016 года

ТАСС, 1 марта. Эстонский лыжник Карел Таммъярв заявил, что начал использовать кровяной допинг в 2016 году. Его слова приводит эстонский портал ERR.

Сообщается, что в тренерском штабе этого не знали. По словам Таммъярва, он пользовался услугами немецкого врача, имени которого не назвал.

"Первый раз я воспользовался переливанием крови летом 2016 года. Это произошло во время подготовки к чемпионату мира в Лахти", - сказал 29-летний лыжник.

Таммъярв выступает на взрослом уровне с 2009 года. Его лучшим результатом на Олимпийских играх является 42-е место, на чемпионате мира - десятое.

Ранее в пятницу Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Андреаса Веэрпалу в употреблении допинга.

История вопроса

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.

По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.