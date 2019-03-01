Бегунья Миллер не ожидала, что сможет победить в квалификационном забеге на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Полина Миллер, сумевшая в своем квалификационном забеге на 400 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении занять первое место с личным рекордом, не ожидала от себя, что сумеет обогнать всех соперниц. Об этом Миллер сообщила ТАСС.

Миллер показала результат 53,03 секунды и вышла в полуфинал, который состоится в пятницу вечером.

"У меня неплохо все получилось. Заняла первое место в своем забеге, чего от себя не ожидала, и вышла напрямую в полуфинал. К тому же сумела установить личный рекорд. Но очень хочется выбежать из 53 секунд", - сказала Миллер.

"Последние метры мне дались непросто. Со стороны могло показаться, что я немного встала, пришлось бороться до последнего", - заключила спортсменка.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго завершится 3 марта.