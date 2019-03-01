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Тетюхин: Саммельвуо - лучший иностранный тренер для работы в сборной РФ по волейболу

Финн в пятницу возглавил мужскую сборную России
Сергей Тетюхин Зубайр Байраков/ТАСС
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Сергей Тетюхин
© Зубайр Байраков/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Финн Туомас Саммельвуо является лучшим иностранным специалистом для работы на посту главного тренера волейбольной сборной России. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

В пятницу Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу. Данное решение было принято большинством голосов президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Мы давно знакомы с Саммельвуо, мы одногодки, играли параллельно с детства, потом в молодежной сборной. Мы пересекались уже, когда он приехал в Россию, общаемся, можно сказать, хорошие товарищи. Он хорошо знает русский язык, как мы с вами, работает не первый год, у него есть понимание менталитета, поэтому из иностранцев это наиболее актуальная кандидатура. Он не первый год на виду: "Кузбасс" под его руководством показывает спортивный результат, а в его команде хорошая атмосфера", - сказал Тетюхин.

По информации ТАСС, контракт Саммельвуо со сборной Финляндии, которую он возглавляет на данный момент, продлен не будет. Саммельвуо также продолжит возглавлять кемеровский "Кузбасс", в котором работает с 2016 года.

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