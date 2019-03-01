Россиянки завоевали золото в командном турнире на ЧЕ по стрельбе из лука

ТАСС, 1 марта. Женская сборная России заняла первое место в командном турнире на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Соревнования проходят в Турции.

В финале спортсменки победили команду Грузии со счетом 5:4. В этой дисциплине сборную России представляли Саяна Цыремпилова, Инна Степанова и Виктория Будаева.

В противостоянии за третье место сборная Украины оказалась сильнее команды Белоруссии (5:4).

Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится 2 марта.