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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлист Максим Буров намерен достичь лучшего результата на Универсиаде в Красноярске

20-летний спортсмен является действующим чемпионом мира и лидером общего зачета Кубка мира
Максим Буров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Буров намерен достичь лучшего результата в соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Выступать в России - это большая ответственность, конечно, чувствую дополнительное волнение, - отметил Буров. - Студенческие игры немного похожи на Олимпиаду - спортcмены живут в деревне, питаются в одной большой столовой. На эти соревнования у меня одна задача - достичь лучшего результата, постараться сделать все правильно, как на тренировке".

"В Красноярске я выступал один раз, очень давно, на трассе в Бобровом логе. Сейчас тут сделали шикарный склон, на котором не только пройдет Универсиада, но и чемпионат России в конце марта", - добавил спортсмен.

20-летний Буров является действующим чемпионом мира в лыжной акробатике и лидером общего зачета Кубка мира.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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