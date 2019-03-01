Волейболист Спиридонов назвал правильным выбор Саммельвуо в качестве тренера сборной РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Назначение главным тренером мужской сборной России по волейболу финна Туомаса Саммельвуо является правильным решением. Такое мнение ТАСС высказал волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов.

В пятницу Саммельвуо был назначен на пост главного тренера сборной России. Данное решение было принято на президиуме Всероссийской федерации волейбола. Специалист является главным тренером кемеровского "Кузбасса".

"Саммельвуо - это правильный выбор. Я знаю его, это хороший специалист. Это видно по результатам, которые показывает "Кузбасс" под его руководством. Теперь ему предоставили большой шанс - возглавить сборную России", - сказал Спиридонов.

По информации ТАСС, контракт Саммельвуо со сборной Финляндии, которую он возглавляет на данный момент, продлен не будет. Тренер также продолжит возглавлять "Кузбасс", в котором работает с 2016 года.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).