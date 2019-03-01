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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в эстафете

Победу одержали норвежцы
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

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Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов проиграли победителям 38,8 секунды. Первое место заняла команда Норвегии (1 час 42 минуты 32,1 секунды), третьими финишировали французы (+1.01,0).

На данный момент российские спортсмены завоевали на чемпионате мира в Зефельде семь медалей (четыре серебряные и три бронзовые). В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 19 наград (10-4-5).

На чемпионате мира в Зефельде лыжникам осталось провести две гонки. В субботу женщины проведут гонку с общего старта свободным стилем на дистанции 30 км, а в воскресенье пройдет мужской масс-старт свободным стилем на дистанции 50 км. Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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