Матч РПЛ "Динамо" - "Спартак" пройдет 10 марта на "Арене-Химки"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами "Динамо" и "Спартак" состоится 10 марта на стадионе "Арена-Химки". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке.

"Матч 19-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" состоится 10 марта на стадионе "Арена-Химки", - сообщили в пресс-службе.