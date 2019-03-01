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Футбол в России

"Химки" проведут матч Олимп - ФНЛ с "Сибирью" на стадионе "Новые Химки"

Стадион вмещает чуть более трех тысяч зрителей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" проведут матч 26-го тура первенства Олимп -Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с новосибирской "Сибирью" на стадионе "Новые Химки". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

В четверг комиссия Российской премьер-лиги по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. В пятницу стало известно, что матч между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 10 марта на "Арене-Химки", где в этот же день была запланирована игра между "Химками" и "Сибирью".

"Матч с "Сибирью" пройдет на стадионе "Новые Химки", - сообщил Иванов.

Стадион "Новые Химки" является одной из резервных арен подмосковного клуба и вмещает чуть более трех тысяч зрителей.

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