Российские хоккеистки разгромили команду Швейцарии в стартовом матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею со счетом 10:0 обыграла команду Швейцарии в стартовом матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

Шайбы в составе российской команды забросили Нина Пирогова (2-я, 33-я и 58-я минуты), Виктория Кулишова (3), Екатерина Николаева (14), Ландыш Фаляхова (20, 25), Елена Проворова (26), Фануза Кадирова (27) и Оксана Братищева (35).

В следующем матче россиянки 3 марта сыграют с командой Китая. Швейцарки в этот же день проведут матч с американками. В других матчах игрового дня сборная США уступила японкам (1:2), а китаянки проиграли канадкам (0:10).

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимают участие шесть сборных. По итогам кругового турнира четыре команды выдут в плей-офф. Команда, занявшая первое место, сыграет со сборной, ставшей четвертой, вторая команда встретится с третьей.

Участники Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Финал и матч за третье место в женском хоккейном турнире пройдут 11 марта. Универсиада завершится 12 марта.