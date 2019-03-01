Вяльбе заявила, что россиянам остается только радоваться серебру в мужской эстафете на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российским лыжникам после мужской эстафеты 4х10 км на чемпионате мира в Зефельде не остается ничего, кроме как радоваться серебряной награде. Об этом она заявила журналистам после окончания соревнований.

Российская команда, за которую бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов, уступила победу норвежцам. На последнем этапе Устюгов соперничал за золото с Йоханнесом Клебо, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с солидным запасом времени.

"Радуемся серебру, комментировать больше нечего, - сказала Вяльбе. - Что случилось с Устюговым? Придет домой - скажет. Я могу только выдвинуть предположение, но это абсолютно неправильно".

Для трехкратного олимпийского чемпиона Клебо нынешнее золото стало третьим на чемпионате мира в Зефельде, ранее он победил в спринте и командном спринте. "Кто сегодня может с Клебо бороться, скажите? - сказала Вяльбе. - Могу только констатировать, что у нас серебряная медаль".

На чемпионате мира в Зефельде лыжникам осталось провести две гонки. В субботу женщины проведут гонку с общего старта свободным стилем на дистанции 30 км, а в воскресенье пройдет мужской масс-старт свободным стилем на дистанции 50 км. Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.