Мужская сборная РФ по бенди разгромила команду Казахстана в стартовом матче на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею с мячом со счетом 9:1 разгромила команду Казахстана в стартовом матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Сергей Ган (2-я, 22-я и 53-я минуты), Владислав Кузнецов (19), Павел Плешивцев (24), Егор Дашков (27, 77), Александр Легошин (78) и Владислав Веселов (85). В составе команды Казахстана отличился Азат Бектурган (88).

В следующем матче россияне 4 марта сыграют с командой Норвегии. Сборная Казахстана днем ранее проведет матч с финнами. В другом матче дня сборная Швеции разгромила команду Норвегии со счетом 8:0.

В мужском турнире по хоккею с мячом на Универсиаде принимают участие пять сборных: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. По итогам кругового турнира четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Сборная, занявшая первое место, сыграет с командой, ставшей четвертой, вторая команда встретится с третьей.

Участники Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Финал и матч за третье место в мужском турнире по бенди пройдут 10 марта. Универсиада завершится 12 марта.