Российские хоккеисты обыграли команду Словакии в стартовом матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею со счетом 2:1 в овертайме победила команду Словакии в стартовом матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

Шайбы в составе россиян забросили Игорь Руденков (56-я минута) и Егор Морозов (63). У словаков отличился Владимир Выбирал (9).

В следующем матче россияне 3 марта сыграют с командой Японии. Словаки в этот же день проведут матч с чехами. В других матчах игрового дня сборная Латвии обыграла швейцарцев (6:4), венгры победили японцев (3:2), а чехи были сильнее американцев (4:1).

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Участники Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Финал и матч за третье место в мужском хоккейном турнире пройдут 12 марта. Универсиада завершится в этот же день.