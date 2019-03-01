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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Устюгов во время эстафеты на чемпионата мира устал так, что бежал как в тумане

Российские спортсмены завоевали в гонке серебро
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российскому лыжнику Сергею Устюгову во время эстафеты на чемпионате мира в Зефельде не хватило сил на всю дистанцию, последний круг он бежал словно в тумане. Об этом лыжник рассказал журналистам после окончания соревнований.

Российская команда, за которую бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов, уступила победу норвежцам. На последнем этапе Устюгов соперничал за золото с Йоханнесом Клебо, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с солидным запасом времени.

"Перед стартом я чувствовал себя уверенно, знал, что я готов и хотел бороться за золото, - сказал Устюгов. - Ни для кого не секрет, что российская команда как никогда могла претендовать на золото, но получилось так, как получилось. С тренером мы обсуждали, что если эстафету мне передадут вместе с Клебо, то мне надо будет попробовать его скинуть. Но как это сделать с первого круга?"

"Сюда приехал [олимпийский чемпион Сочи] Александр Легков, наш помощник, он посоветовал сделать это через три километра дистанции. Я же решил с первого круга пойти процентов на 85-90 от своих возможностей, но в итоге сам себя и "накормил", на последний круг уже сил не осталось. Я уже шел как в тумане, и в голове была мысль только о том, чтобы удержать серебро".

Тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер ранее рассказал, что во время гонки у Устюгова начал болеть живот, однако спортсмен эту тему комментировать не стал.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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