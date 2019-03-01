Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в эстафете на чемпионате мира обыграл его как ребенка на последнем этапе гонки. Такое заявление он сделал после окончания соревнований.

Российская команда, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов, уступила победу норвежцам в эстафете 4х10 км. На последнем этапе Устюгов соперничал за золото с Клебо, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с опережением в 38,8 секунды.

"Сегодня он разобрался со мной как с ребенком, - сказал Устюгов. - Клебо - тактик, знает как бороться. Когда мы ушли на первый подъем, он выскочил вперед, притормозил меня. Это тактические моменты, он сильный в тактике, будем учиться".

"Корю ли я себя? Мне мой личный тренер еще в юниорском возрасте сказал, что эстафету проигрывает команда, а не спортсмен. Я думал: как так, если напарнику привезли запас десять секунд, а он на последнем этапе все продул? Он отвечал: "Мало привез, надо было больше".

Во время личного спринта, который открывал чемпионат мира, между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, результатом которого чуть не стало падение россиянина. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой.

В пятницу спортсмены пожали друг другу руки после финиша.