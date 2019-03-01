ФК "Оренбург": слухи об угрозах в адрес тренера не влияют на игру команды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" занимаются своим делом и не обращают внимания на слухи вокруг клуба. Об этом ТАСС заявил член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин.

В первом матче после зимнего перерыва "Оренбург" дома уступил махачкалинскому "Анжи" (0:1) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее "Чемпионат.com" сообщил об анонимных звонках с угрозами в адрес главного тренера клуба Владимира Федотова и обнародованной переписке между советником президента клуба по селекции Марко Трабукки и агентом Тимуром Гурцкая.

"Можете быть спокойны, все слухи вокруг команды возникли на пустом месте и ничем не подтверждены: кто этим примерно занимается, мы знаем, но с игрой команды это не связано. На футболистов они никак не повлияли, игроки спокойно занимаются футболом. Команде сегодня не хватило везения, было много моментов, но не реализовали. Федотову, конечно, неприятно, что на него со всех сторон льют грязь, он тоже человек, но никаких претензий к нему быть не может, он занимается своим делом", - заявил Столыпин.

После 17 матчей "Оренбург" занимает десятую строчку чемпионата России, имея в активе 22 очка.