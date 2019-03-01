Финн Саммельвуо стал главным тренером сборной России по волейболу

В ВФВ сообщили ТАСС, что перед тренером поставлена задача отобраться на Олимпиаду и показать достойное выступление на чемпионате Европы в сентябре. Также стало известно, что Саммельвуо останется на посту главного тренера "Кузбасса" и в ближайшее время покинет пост наставника сборной Финляндии. Помимо этого, условием со стороны ВФВ было привлечение в качестве помощников тренера российских специалистов.

"Прошло голосование, большинством голосов выбран Саммельвуо, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. - На решение президиума повлияло то, насколько качественно работает финский специалист в кемеровском "Кузбассе", его порядочность и преданность волейболу".

Соглашение с 43-летним Саммельвуо рассчитано до окончания летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На посту главного тренера сборной он сменил Сергея Шляпникова, который покинул команду 14 февраля.

Знание языка и реалий

Знание языка и знакомство с российским менталитетом являются преимуществами нового главного тренера сборной России, считает вице-президент ВФВ, известный специалист Николай Карполь. "Он имеет преимущество за счет знания языка и менталитета. Он хорошо зарекомендовал себя в России благодаря результатам, теперь предстоит проверить себя на международной арене. Мы надеемся на Саммельвуо", - сказал Карполь ТАСС.

В свою очередь олимпийский чемпион Сергей Тетюхин отметил, что кандидатура Саммельвуо является наиболее оптимальной среди всех иностранных специалистов.

"Мы давно знакомы с Саммельвуо, мы одногодки, играли параллельно с детства, потом в молодежной сборной, - сказал Тетюхин. - Мы пересекались уже, когда он приехал в Россию, общаемся, можно сказать, хорошие товарищи. Он хорошо знает русский язык, как мы с вами, работает не первый год, у него есть понимание менталитета, поэтому из иностранцев это наиболее актуальная кандидатура. Он не первый год на виду: "Кузбасс" под его руководством показывает спортивный результат, а в его команде хорошая атмосфера".

Также отметил правильность выбора российский волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов. "Саммельвуо - это правильный выбор. Я знаю его, это хороший специалист. Это видно по результатам, которые показывает "Кузбасс" под его руководством, теперь ему предоставили большой шанс - возглавить сборную России", - сказал Спиридонов ТАСС.

Саммельвуо длительное время живет в России и планирует получить российское гражданство. Он выступал за многие клубы в своей игровой карьере. В частности, играл во Франции за "Страсбург" и "Тур", в Италии - за "Кунео", "Перуджу" и "Пьяченцу", а также выступал в Польше, России и Японии. Кроме финского, он знает русский и английский языки, понимает японский, польский и итальянский.

Самое главное, что благодаря большому опыту проживания в России, специалист понимает российский менталитет и имеет полный контакт с игроками. В настоящий момент возглавляемый им "Кузбасс" близок к выходу в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).